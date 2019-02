Actualidade

A seleção portuguesa feminina estreou-se hoje com uma derrota frente a Israel, por 2-1, numa eliminatória referente ao Grupo II da Zona Europa/África da Fed Cup, que está a decorrer no Centre National de Tennis, no Luxemburgo.

No primeiro dos dois encontros de singulares do dia, Maria Inês Fonte, de 17 anos e ainda sem 'ranking' individual WTA, perdeu diante de Lina Glushko (142.ª ITF), por 6-1 e 6-2, em cerca de uma hora, e cedeu o primeiro ponto da eliminatória.

Após o desaire da estreante Maria Inês Fonte, foi a vez da bicampeã nacional Francisca Jorge (648.ª WTA) defrontar e bater Maya Tahan, 41.ª colocada na nova hierarquia ITF, em dois 'sets', por 6-2 e 6-3, em uma hora e 14 minutos, e restabelecer a igualdade na contenda (1-1).