Inquérito/Energia

O antigo diretor-geral de Energia Pedro Cabral afirmou hoje que "é taxativa a referência" nos acordos de cessação dos CAE que a REN deixou de ter a prerrogativa de fazer testes de disponibilidade às centrais da EDP.

"Nos acordos de cessação [dos CAE - Contratos de Aquisição de Energia] é taxativa a referência que, para efeitos do cálculo do coeficiente de disponibilidade das centrais, a REN deixa de ter essa prerrogativa", defendeu Pedro Cabral na resposta à segunda ronda de questões dos deputados da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade.

Pedro Cabral liderou a Direção-Geral de Energia e Geologia entre agosto de 2012 e junho de 2014, depois de um ano como assessor dos secretários de Estado da Energia Henrique Gomes e Artur Trindade, no Governo de Passos Coelho, tendo acompanhado as negociações com os produtores para reduzir as remunerações e o défice do sistema elétrico, como previa o memorando de entendimento com a 'troika'.