RCA

A República Centro-Africana (RCA), país pobre e instável da África Central, está em guerra desde o derrube do Presidente François Bozizé por uma rebelião em 2013, apesar do envio de forças de manutenção de paz.

Com uma superfície de 622.984 quilómetros quadrados, a RCA está encravada entre o Chade, o Sudão, o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo e os Camarões.

Classificada em antepenúltimo lugar (188.º) no Índice de Desenvolvimento Humano, elaborado pela Organização das Nações Unidas, tem 75% dos seus 4,6 milhões de habitantes a viverem abaixo do patamar de pobreza, segundo o Banco Mundial.