Venezuela

Pela primeira vez, desde que em 2003 a Venezuela implementou o sistema de controlo cambial, a taxa oficial de câmbio, do dólar e do euro, é mais alta e mais atrativa que a do mercado negro.

No dia de hoje a taxa de câmbio oficial, divulgada pelo Banco Central da Venezuela (BCV), era de 3.297,62 bolívares soberanos (Bs.S) por dólar e 3.752,36 Bs.S por euro, enquanto no mercado negro a cotação era de 2.605,01 Bs.S por dólar e 2.967,13 por euro.

A variação da taxa de câmbio, tem feito aumentar a quantidade de pessoas que procuram diariamente trocar dinheiro, na Italcâmbio, uma das agências autorizadas pelo Governo para realizar esse tipo de operações.