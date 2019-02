Actualidade

A Agência Lusa quer aumentar em 2019 a produção noticiosa nos países africanos de língua oficial portuguesa e reforçar presença na China, num momento em que Macau assume cada vez maior relevância estratégica no país em ligação com a lusofonia.

O presidente da administração da empresa, Nicolau Santos, explicou que o aumento de produção visa servir os vários mercados em que a Lusa está presente, incluindo a China e Macau, que celebram em 2019 os 40 anos das relações diplomáticas entre Pequim e Lisboa e os 20 anos da transferência de administração do território.

Na sexta-feira, a Lusa disponibiliza um site temático, com conteúdos bilingues (português e chinês) sobre a China e Macau, com todos as notícias abertas ao público de atualidade e evocativas dos 40 anos das relações diplomáticas entre Lisboa e Pequim, dos 20 anos da transferência da administração de Macau e dos 70 anos da fundação da República Popular da China.