O investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) Carlos Gaspar considerou hoje que os países europeus estão a reavaliar a estratégia e investimentos chineses, adotando uma "posição mais prudente" do que no passado.

"Há uma reavaliação da estratégia chinesa", por parte de Portugal e dos seus parceiros europeus, destacou o analista, acrescentando que a União Europeia identificou "padrões" nos investimentos chineses que "mereceram resposta por parte das autoridades"

Deu como exemplo o caso da Alemanha, que, no ano passado, impediu as empresas chinesas de tomarem conta da rede elétrica nacional, para demonstrar que "está em curso uma posição mais prudente em relação à estratégia de investimentos chinesa do que existia no passado".