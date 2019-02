UE/Previsões

A Comissão Europeia divulga hoje as previsões económicas intercalares de inverno, sendo expectável que confirme a desaceleração do crescimento da economia portuguesa estimado para este ano.

Há três meses, nas suas previsões de outono, o executivo comunitário antecipou um abrandamento do ritmo de crescimento da economia portuguesa para 1,8% este ano, abaixo da previsão de 2,2% inscrita no Orçamento do Estado para 2019, que já constituía uma ligeira revisão em baixa do Governo face à estimativa do Programa de Estabilidade, apresentado em abril, que apontava para 2,3%.

A Comissão salientou então que, apesar de a procura interna continuar forte, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em Portugal deveria abrandar em 2019 e 2020 "face ao enfraquecimento das exportações líquidas", projetando valores abaixo dos 2% para os dois anos.