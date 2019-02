Actualidade

O economista-chefe da consultora Eaglestone afirmou hoje à Lusa que o nível de quase 30% de crédito malparado em Angola "pode tornar-se insustentável" e antecipou o fecho de mais bancos ainda este ano.

"Penso que sim", respondeu o economista quando questionado pela Lusa sobre se prevê que o banco central angolano ordene o fecho de mais bancos durante este ano, apontando que "essa é uma das questões que está abordada no programa com o Fundo Monetário Internacional, que tem a ver com a carteira de crédito".

Em entrevista à Lusa sobre o setor bancário angolano, que viu três bancos serem fechados em apenas um mês, Tiago Dionísio disse que "o processo de revisão da carteira de crédito pelo FMI começa em abril, e após essa revisão poderemos ter mais más notícias no sentido de os bancos terem de melhorar, ou seja, resolver a questão a nível de crédito".