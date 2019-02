Actualidade

A percentagem de crédito malparado em Angola diminuiu 0,5 pontos, para os 28,3% no final de dezembro de 2018 face ao homólogo de 2017, de acordo com dados do Banco Nacional de Angola.

Segundo os dados das Estatísticas Monetárias, a que a Lusa teve acesso, o total de empréstimos durante o ano passado chegou a 4,16 biliões de kwanzas, o que equivale a 11,7 mil milhões de euros ao câmbio do final do ano passado, dos quais 3,33 mil milhões de euros eram relativos a crédito malparado.

A percentagem de créditos vencidos que os clientes não conseguem pagar aos bancos desceu, assim, 0,5 pontos percentuais entre dezembro de 2017 e dezembro do ano passado, mas olhando apenas para os 12 meses de 2018, constata-se que esta percentagem subiu de 27,8%, no final de janeiro, para 28,3% no final de dezembro.