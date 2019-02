Actualidade

A Vitacress atingiu em 2018 um volume de negócios de 31,5 milhões de euros, mais 8% do que no ano anterior, com um impulso nas vendas no mercado ibérico, foi hoje anunciado.

"Alcançámos, em Portugal, uma faturação de 31,5 milhões de euros, 8% acima do valor do ano anterior", disse, em resposta à Lusa, o diretor-geral da Vitacress, Luís Mesquita Dias, ressalvando que o lucro da empresa "está ainda em fase de apuramento".

Apesar de não adiantar mais valores, o responsável da Vitacress referiu que, no período de referência, registou-se um crescimento de 17% no mercado ibérico e "uma redução para o Reino Unido, fruto da necessidade de maximização do nível de serviços em Portugal".