Actualidade

Mariza apresenta o seu mais recente álbum, apontado pela revista Songlines como um dos dez melhores de 2018, numa digressão, a cumprir até abril, por 14 palcos de seis países europeus, e pelos coliseus de Lisboa e do Porto.

Nesta digressão de 19 concertos, que abre no espaço De Roma, em Antuérpia, na Bélgica, no próximo dia 22, Mariza é acompanhada pelos músicos José Manuel Neto, na guitarra portuguesa, Pedro Jóia, na viola, Yami Aloelela, na viola baixo, Hugo Marques 'Vicky', na bateria, e João Frade, no acordeão.

Depois de Antuérpia, Mariza ruma à Holanda, onde atua no dia 23, no De Doelen, em Roterdão, palco onde já se apresentou, e no dia seguinte canta no TivoliVredenburg, em Utreque.