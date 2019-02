UE/Previsões

A Comissão Europeia reviu hoje em ligeira alta as estimativas para crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no Reino Unido até 2020, país que deverá deixar a União Europeia (UE), mas cujo processo de saída está num impasse.

De acordo com as previsões económicas intercalares de inverno da Comissão Europeia, hoje divulgadas, o PIB inglês deverá avançar 1,3% este ano e no próximo, face ao crescimento de 1,2% apontado nas previsões de outono, divulgadas em novembro passado.

Relativamente a 2018, também há uma revisão em ligeira alta, estimando-se um crescimento de 1,4% do PIB, face à anterior previsão de 1,3%.