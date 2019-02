Actualidade

O diploma que cria o Observatório da Habitação, do Arrendamento e da Reabilitação Urbana (OHARU) para acompanhamento do mercado de arrendamento urbano nacional foi hoje publicado em Diário da República (DR) e entra em vigor na sexta-feira.

O observatório OHARU vai funcionar no âmbito do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e tem como missão "acompanhar a evolução do mercado do arrendamento nacional, através da análise da evolução dos indicadores de mercado e do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), bem como dos dados fornecidos pelo IHRU e pelos municípios".

De acordo com o diploma, o OHARU tem ainda que apresentar ao membro do Governo responsável pela área da habitação relatórios anuais de execução, com a identificação dos progressos alcançados, eventuais constrangimentos e propostas de soluções alternativas para melhor desempenho do mercado do arrendamento urbano nacional.