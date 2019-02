Actualidade

O esloveno Aleksander Ceferin foi hoje reeleito presidente da UEFA para os próximos quatro anos, no 43.º congresso anual do organismo de cúpula do futebol europeu, numa eleição em que era candidato único.

O advogado, de 51 anos, foi reeleito por aclamação, em Roma, onde decorre o congresso, depois de todas as 55 federações terem aprovado e aplaudido a eleição.

O sétimo presidente da UEFA assumiu o cargo em setembro de 2016, em substituição do francês Michel Platini, banido pelo Comité de Ética da FIFA devido a irregularidades financeiras.