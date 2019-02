Actualidade

O consumo de energia primária e secundária aumentou na União Europeia (UE) em 2017 face a 2016, com Portugal a subir acima da média, em divergência com o objetivo de redução traçado para 2020, segundo o Eurostat.

O consumo de energia primária na UE aumentou 0,92% para as 1.561 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), tendo Portugal subido 4,7%, para as 22,8 Mtep.

No que respeita ao consumo de energia final, a UE aumentou 1,13% de 2016 para 2017 para as 1.109 (Mtep) e Portugal cresceu também acima da média (2,28%) para as 16,2 Mtep.