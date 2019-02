UE/Previsões

A Comissão Europeia indica hoje que os preços das casas devem registar uma maior moderação em Portugal, a refletir a recuperação gradual na oferta, juntamente com o abrandamento da procura externa.

Nas previsões de inverno hoje divulgadas, a Comissão Europeia indica ainda que "a recente recuperação na construção residencial" terá contribuído para alguma moderação na inflação dos preços das casas, que terá abrandado para 8,5% no terceiro trimestre de 2018 [em termos homólogos, ou seja, face ao mesmo período do ano anterior], "depois do pico de 12,2% registado no início do ano".

Bruxelas antecipa que "os preços das casas deverão registar uma maior moderação no período das previsões" hoje divulgadas (2018-2020), "a refletir uma recuperação gradual da oferta, juntamente com alguma desaceleração da procura externa".