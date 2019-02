Actualidade

A GNR identificou 12 suspeitos e fez 25 buscas, tendo recuperado material relacionado com 41 crimes de roubo, furto e tráfico de droga ocorridos em cinco concelhos do sul do distrito de Leiria, foi hoje anunciado.

As buscas foram realizadas no âmbito de uma investigação, que decorre há cinco meses, em que o grupo está indiciado de tráfico de droga e 41 crimes de roubo e furtos de máquinas de tabaco em estabelecimentos e veículos nos concelhos de Peniche, Óbidos, Caldas da Rainha, Nazaré e Alcobaça, no sul do distrito de Leiria,

Os suspeitos "ou traficavam droga, sobretudo na proximidade de escolas, ou dedicavam-se aos furtos", disse à agência Lusa o comandante do Destacamento da GNR de Caldas da Rainha, Hugo Carneiro.