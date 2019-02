Actualidade

O Banco de Inglaterra manteve hoje as taxas de juro no Reino Unido, em 0,75%, e o programa de estímulo económico, à espera de ver os efeitos na economia da saída do país da União Europeia (UE).

Depois da reunião periódica, a comissão de política monetária agiu com cautela face "à desaceleração da economia global" e ao impacto do 'Brexit', previsto para 29 de março, tendo em conta que ainda não se sabe se a saída do Reino Unido do bloco se concretizará com ou sem acordo bilateral.

Além de manter as taxas de juro, a entidade também não alterou o programa de estímulo económico, com o qual desde 2009 destinou 445.000 milhões de libras (506.000 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) à compra de títulos de dívida privada e, sobretudo, soberana.