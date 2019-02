Actualidade

O Partido Democrata norte-americano está em turbulência perante os escândalos que afetam os três principais políticos eleitos no estado de Virgínia, com casos de alegações raciais e sexuais, noticia hoje a Associated Press.

Tudo começou na passada semana, quando o governador Democrata do estado da Virgínia, Ralph Northam, admitiu ter aparecido numa fotografia de cara pintada de preto ao lado de uma pessoa vestida como um membro do grupo racista Ku Klux Klan, num livro de finalistas de curso da Universidade, levando dirigentes do seu partido a exigirem a sua demissão imediata por alegação de racismo.

Na quarta-feira, foi a vez de o Procurador-Geral da Virginal, Mark Herring, confessar que também se mascarou de negro, numa festa de Faculdade, aumentando o mal-estar dentro do partido.