Actualidade

As vilas de Vila Pouca de Aguiar, Sabrosa e Mogadouro, em Trás-os-Montes, dispõem de gás natural canalizado a partir de hoje, depois de um investimento de cerca de oito milhões de euros concretizado pelo grupo Dourogás.

A Sonorgás, do grupo Dourogás, venceu as concessões para 18 concelhos e está a investir 58 milhões de euros na construção de Unidades Autónomas de Gás (UAG) e respetivas redes, que vão servir 20 mil clientes, numa primeira fase.

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, inaugurou esta manhã as UAG de Vila Pouca de Aguiar e Sabrosa, no distrito de Vila Real. Para a tarde está agendada a inauguração em Mogadouro, no distrito de Bragança.