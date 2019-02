Actualidade

O Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, suspendeu as cirurgias programadas devido, entre outros motivos, à "enorme pressão a nível dos internamentos", revela uma circular interna a que a agência Lusa teve hoje acesso.

No texto, datado de 05 de fevereiro, terça-feira, e assinado pelo diretor clínico do hospital, é referido que "as enfermarias de medicina mantêm uma taxa de ocupação diária de 100% e um número nunca inferior a 18-20 doentes distribuídos nas enfermarias das especialidades", e os "constrangimentos desta situação são sentidos diariamente", havendo ainda nesta fase um "afluxo significativo" de doentes às urgências.

Tal tem gerado, prossegue o diretor clínico do hospital açoriano, "pressão sobre os profissionais de saúde", aumento de "conflitualidade interpares, interprofissionais e com os próprios doentes" e "degradação da qualidade e segurança assistenciais" aos doentes.