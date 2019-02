Actualidade

O secretário executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Francisco Ribeiro Telles, manifestou hoje "toda abertura e disponibilidade" daquela organização em "contribuir" para uma solução de repatriamento do espólio de Amílcar Cabral para a Guiné-Bissau.

"Em relação ao espólio de Amílcar Cabral assente na Fundação Mário Soares, ainda não fomos contactados por nenhuma das partes, mas desde já manifesto toda a abertura e disponibilidade da CPLP em contribuir para que seja dada uma solução a essa matéria", disse.

O secretário executivo da CPLP falava aos jornalistas, em Lisboa, no final de um encontro com o presidente do parlamento cabo-verdiano e presidente em exercício da Assembleia Parlamentar da CPLP.