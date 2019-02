Actualidade

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto está a investigar a Selminho, imobiliária do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que fez um acordo com a autarquia, revelou hoje à Lusa a Procuradoria-Geral da República.

"O inquérito relacionado com a Selminho encontra-se em investigação e está sujeito a segredo de justiça", disse à Lusa fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A resposta surgiu depois de a Lusa questionar a PGR sobre uma sentença recente do Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN), na qual se refere que o acordo de 2014 entre a Câmara do Porto e a empresa está "em investigação no DIAP do Porto".