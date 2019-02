Brexit

O presidente do Parlamento Europeu considerou hoje que União Europeia e Reino Unido se arriscam a "uma catástrofe económica e humana" caso o 'Brexit' aconteça sem acordo, declarando a disponibilidade da assembleia europeia para renegociar a declaração política.

"Queremos agradecer a visita da primeira-ministra May. Foi uma reunião produtiva, mas estamos muito preocupados. Arriscamos uma catástrofe económica e humana, esta é a realidade no caso de um 'Brexit' sem acordo. Uma saída desordenada é uma solução muito perigosa", assumiu Antonio Tajani.

Na sua comparência diante dos meios de comunicação em Bruxelas, depois de ter recebido a primeira-ministra britânica, Theresa May, o presidente do Parlamento Europeu enalteceu que a assembleia europeia apoia o acordo de saída já fechado entre Bruxelas e Londres, por ser a única solução que garante a saída ordenada do Reino Unido da União Europeia (UE), a paz na ilha da Irlanda e a integridade do mercado único.