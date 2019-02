Actualidade

O treinador Ivo Vieira assegurou hoje que o Moreirense "não vai abdicar de lutar pelos três pontos" na receção de sexta-feira ao líder FC Porto, no jogo de abertura da 21.ª jornada da I Liga portuguesa em futebol.

"Vamos jogar como acreditamos. Jogar bem, correr atrás de um resultado positivo. O nosso objetivo não varia [face ao adversário], no empenho dos jogadores, nem na vontade de ganhar o jogo. Mas sabemos que é uma tarefa muito difícil, o FC Porto é a melhor equipa, está em primeiro e vai-nos oferecer muitas dificuldades no jogo", disse Ivo Vieira.

O Moreirense, que ocupa um surpreendente quinto lugar, com 34 pontos, uma pontuação histórica para o clube, recebe o FC Porto, líder isolado do campeonato, com 50, depois dos 'azuis e brancos' terem empatado 0-0 com o Vitória de Guimarães na ronda anterior.