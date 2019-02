Actualidade

O maior acidente aéreo registado em Portugal teve lugar em Santa Maria, nos Açores, em 08 de fevereiro de 1989, quando um Boeing 707, da Independent Air, com 144 pessoas a bordo, se despenhou no Pico Alto.

Aquela ilha açoriana constituía, na década de 1980, um ponto de paragem obrigatória entre os continentes europeu e americano.

O avião provinha de Bergamo, na Itália, e tinha como destino a República Dominicana, nas Caraíbas, prevendo uma escala técnica no aeroporto de Vila do Porto, em Santa Maria, ilha do grupo oriental dos Açores.