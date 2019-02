Actualidade

A polícia e os detidos na manifestação de 21 de janeiro, em Lisboa, contra a intervenção policial no Bairro da Jamaica, apresentaram hoje versões diferentes dos acontecimentos, num julgamento marcado por momentos de tensão entre testemunhas, polícias e arguidos.

No início do julgamento sumário, que decorre no Tribunal de Pequena Instância Criminal (TPIC) de Lisboa, três dos quatro arguidos negaram ter arremessado pedras da calçada contra os agentes policiais na Avenida da Liberdade ou injuriado os agentes, enquanto um quarto elemento disse que não fazia parte da manifestação.

O intendente Luís Moreira, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, relatou, por seu turno, que os manifestantes "desrespeitaram" a ordem policial para descer, desde a Praça do Marquês de Pombal, a Avenida da Liberdade, pelos passeios, fazendo-o pelo meio das viaturas, o que levou ao corte das vias.