Actualidade

O treinador do líder FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje que espera "um jogo complicado" no estádio do Moreirense, "a equipa revelação do campeonato", de abertura da 21.ª jornada da I Liga de futebol.

O treinador dos 'dragões' elogiou as qualidades da equipa adversária, manifestando-se, no entanto, consciente de tudo o que o FC Porto terá que fazer para conquistar os três pontos frente ao surpreendente quinto classificado da prova.

"Esperamos um jogo difícil, contra a equipa revelação deste campeonato. O Moreirense é uma equipa bem orientada, com jogadores interessantes. É, neste momento, uma equipa com capacidade para jogar noutros patamares. Espera-nos um jogo difícil, à imagem de tantos outros que já tivemos esta época. Cabe-nos preparar da melhor forma para ir a Moreira de Cónegos ganhar", salientou o treinador, em conferência de imprensa.