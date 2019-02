Actualidade

A 29.ª edição da meia maratona de Lisboa, que decorrerá em 17 de março, tem já um recorde de atletas estrangeiros inscritos, anunciou hoje a organização, que quer "devolver" à prova o recorde mundial de distância.

"Numa altura em que falta menos de um mês e meio para a prova, temos cerca de 23.000 inscritos, dos quais 7.000 estrangeiros, pelo que é provável que as inscrições fechem mais cedo", disse Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, organizador da prova.

Na primeira apresentação do evento, Carlos Móia afirmou que há um prémio de 50.000 euros para quem bater o recorde do mundo da distância, "roubado" a Lisboa no ano passado.