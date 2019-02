Actualidade

O fadista Carlos do Carmo anunciou hoje que vai pôr fim à carreira este ano, mas que ainda dará dois concertos nos coliseus de Lisboa e Porto, em novembro, na mesma altura em que lançará um novo disco.

A declaração foi feita pelo fadista num vídeo disponível na sua página oficial do Facebook.

Além desses espetáculos no Coliseus - no Porto, a 02 de novembro, e em Lisboa, no dia 09 - o fadista acrescentou que dará mais espetáculos, designadamente no Brasil e nos Estados Unidos da América e também em Portugal, sem especificar.