Actualidade

A Economist Intelligence Unit (EIU) considerou hoje que a falta de um enquadramento financeiro do Fundo Monetário Internacional (FMI)levará o Governo de Moçambique a adiar as reformas para depois das eleições, adotando políticas "ao acaso".

"Na ausência de uma moldura de reformas completamente apoiada pelo FMI, a definição de políticas será feita ao acaso, e as grandes reformas devem ser adiadas para depois das eleições, ainda que a crise financeira obrigue o Governo a implementar algumas medidas politicamente sensíveis, como a retirada gradual de subsídios e a privatização de alguns ativos do Estado", escrevem os analistas.

De acordo com uma nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso, sobre a confirmação de que o FMI não vai adotar um programa para Moçambique, ficando-se pelo tradicional acompanhamento da economia ao abrigo do artigo IV, os analistas da revista britânica The Economist escrevem que "as prioridades de despesa do Governo serão populistas, motivadas pela necessidade de melhorar a qualidade de vida e evitar a agitação social nas vésperas das eleições de outubro".