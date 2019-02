Actualidade

O disco "Chapels", do português Old Jerusalem, está nomeado para o prémio de melhor álbum europeu do ano, atribuído pela Associação de Empresas de Música Independente (IMPALA, na sigla em inglês), foi hoje anunciado.

A lista dos 18 álbuns nomeados para a 9.ª edição do prémio, hoje divulgada no 'site' oficial da IMPALA, inclui "uma ampla gama de géneros e artistas, de uma banda estoniana de 'dream-pop' psicadélico ao surf rock croata, e de um projeto colaborativo português a um artista italiano que conseguiu atingir, ao mesmo tempo, o número 1 nos 'tops' europeus e norte-americanos".

A lista de nomeados inclui, entre outros, "Oil Of Every Pearl's Un-insides", de Sophie, "Si", de Andrea Bocelli, "Look Ahead and See The Distance", dos Racoon, "Look ate the moon", dos Stray Dogg, e "Echo Chamber", dos The Strange.