O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, manifestou-se hoje "satisfeito" com o anúncio feito pela Presidência da República de celebrar o Dia de Portugal na região autónoma em 2020, mas considerou que seria "importante" fazê-lo já este ano.

"Fiquei satisfeito, agora ficaria mais satisfeito se fosse concretizado este ano, uma vez que celebramos os 600 anos da descoberta e colonização da Madeira e seria interessante e importante associar esta data, esta efeméride, à celebração do Dia de Portugal", disse o chefe do executivo madeirense, antes do início da reunião do Conselho do Governo.

Miguel Albuquerque não compreende a justificação avançada pela Presidência da República de "não realizar tais comemorações numa Região Autónoma em ano de eleições regionais".