Actualidade

A Secção Regional Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) escreveu hoje à ministra da Saúde a denunciar a situação caótica que se verifica no serviço de urgência do Hospital de Leiria.

"A carência de recursos humanos no Serviço de Urgência do Centro Hospital de Leiria, não constituindo assunto novo, tem, infelizmente, evoluído para uma situação gravíssima que impede uma prestação de cuidados adequados e situações de alto risco para os doentes", refere o presidente da SRCOM, Calos Cortes.

Na missiva, o responsável revela que o serviço está "abaixo dos mínimos e ninguém pode garantir atualmente um ambiente de segurança para todos os doentes".