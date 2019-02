Actualidade

O curador e crítico de arte alemão Tobi Maier foi selecionado para dirigir as Galerias Municipais de Lisboa, revelou hoje à agência Lusa a presidente da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), Joana Cardoso.

De acordo com a responsável, esta foi a escolha do júri do concurso, que era composto pela própria presidente da EGEAC e pelos curadores Isabel Carlos e Sérgio Mah.

Curador, crítico de arte, investigador e docente, Tobi Maier foi escolhido tendo por base o currículo, a proposta de candidatura e a entrevista.