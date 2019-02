Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, considerou hoje que a sua reeleição para o Comité Executivo da UEFA é um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela instituição e pelos agentes desportivos portugueses.

"Sinto-me muito honrado e agradecido pela confiança que as federações europeias depositaram na minha candidatura para o Comité Executivo da UEFA e para o Conselho da FIFA. Todavia, e gostaria de o sublinhar, considero que a reeleição é, acima de tudo, o reconhecimento do trabalho que a FPF e todos os agentes desportivos nacionais têm realizado ao longo dos últimos anos em prol do futebol nacional e internacional", disse à Lusa o dirigente.

Fernando Gomes, de 66 anos, foi hoje reeleito para o Comité Executivo da UEFA, no 43.º congresso do organismo de cúpula do futebol europeu, continuando num cargo que ocupa desde 2013, por cooptação, e para o qual foi eleito pela primeira vez em 2015.