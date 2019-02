Incêndios

Uma editora francesa lança hoje a compilação musical "Orphans", de solidariedade para com os bombeiros portugueses, revertendo a receita da obra digital para os bombeiros de Monchique, no distrito de Faro, foi hoje anunciado.

Lançado pela editora francesa North Shadows Records, o disco "Orphans" é um projeto de Nazaré Milheiro e David Leporqcq-Milheiro, que reúne 34 grupos musicais de várias nacionalidades, a maioria dos quais portugueses, contribuindo cada um deles com uma única canção.

Participam no projeto, os portugueses 10.000 russos, A Jigsaw, Alex Page, Andrew Jünger, Iamtheshadow, Lur Lur, Morte Psíquica, No!No!, Oktuber Delusion, She Pleasures, Sweet Nico, The Dreams Never End, This Fallen Curse, Tren Go!Sound System, Vanished into Nowhere e os When The Angels Breathe.