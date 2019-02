Venezuela

A polarização interna dentro do Grupo de Contacto Internacional sobre a Venezuela é um dos desafios para o objetivo de convocar eleições livres e transparentes naquele país, reconheceu hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

"Faz parte da própria filosofia do grupo de contacto que os países europeus dialoguem com os países latino-americanos que têm posições diferentes entre si e alguns têm posições diferentes dos países europeus", explicou o ministro Augusto Santos Silva em declarações à agência Lusa, em Montevideu onde participa na primeira reunião do grupo.