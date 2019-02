Venezuela

Cerca de 10 mil portugueses e lusodescendentes saíram da Venezuela para Portugal, seis mil dos quais para a Madeira, tendo ainda sido registados fluxos significativos para Espanha e América Latina, disse hoje o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Em declarações aos jornalistas em Sardoal (Santarém), onde presidiu à inauguração do Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), José Luís Carneiro referiu que "o pico" de chegadas a Portugal ocorreu em 2017, entre agosto e o final do ano, com um novo pico registado a partir de julho de 2018.

"Na Venezuela temos 179 mil portugueses e lusodescendentes registados nos postos consulares, sendo que no Censos de 2011 da Venezuela estão identificados 37 mil emigrantes" portugueses, disse José Luís Carneiro, dando conta que, entre 2015 e 2018, "entre cinco a 10 mil portugueses saíram da Venezuela para outros países da América Latina, "cerca de quatro mil dirigiram-se para Espanha", por "razões linguísticas", e "cerca de 10 mil regressaram a Portugal", a maioria desde o ano passado.