O operador turístico que vai explorar a partir do verão a linha do Tua, em Trás-os-Montes, ficará também responsável pela manutenção da infraestrutura, adiantou hoje à Lusa fonte da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua.

A agência é a responsável local pela execução do Plano de Mobilidade Turística e Quotidiana aguardado há mais de dois anos como contrapartida pela construção da barragem do Tua e que, na sexta-feira, terá os desenvolvimentos que faltavam para ser concretizado com a assinatura dos contratos entre as partes e o arranque oficial das últimas obras para consolidação e segurança da ferrovia.

A Agência assinará com a empresa Mystic Tua de Mário Ferreira, o empresário dos passeios de barco no Douro, o protocolo que oficializa a concessão da exploração do Vale do Tua e que determina que o operador turístico fica responsável pela "gestão, exploração, conservação e manutenção" da infraestrutura.