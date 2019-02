Actualidade

O antigo ministro da Economia Álvaro Santos Pereira considerou hoje que quem duvida que Portugal é vítima de corrupção "está a questionar o inquestionável", depois do trabalho que coordenou na OCDE ter sido questionado pelo Governo português.

Questionado pelo deputado do CDS-PP sobre as acusações que tinha feito de "compadrio entre o Estado e privados", na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas, Álvaro Santos Pereira lançou: "quem questiona se o nosso país é vítima de corrupção, está a questionar o inquestionável".

No parlamento, em 16 de janeiro, o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, sublinhou a importância de combater "em todas as circunstâncias" a corrupção, mas disse que "identificar o problema da corrupção como fator de degradação da economia portuguesa é desviar a atenção de coisas importantes" como as dificuldades de acesso ao capital e de qualificação de recursos humanos e as baixas taxas de poupanças.