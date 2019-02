Actualidade

O corpo resgatado na quarta-feira do interior do avião que caiu no Canal da Mancha em 21 de janeiro é o do futebolista Emiliano Sala, revelou hoje a polícia.

"O corpo transportado hoje para o porto de Portland foi formalmente identificado como o do futebolista profissional Emiliano Sala. As famílias do senhor Sala e do piloto David Ibbotson já foram informadas", pode ler-se na conta do Twitter da polícia de Dorset, na ilha inglesa de Portland.

O avião que transportava o jogador argentino de 28 anos desapareceu dos radares em 21 de janeiro, pelas 20:00, quando o futebolista e o piloto David Ibbotson, de 59 anos, seguiam viagem de Nantes para Cardiff, onde o atleta era esperado no dia seguinte para treinar no seu novo clube.