Actualidade

Imagens de acumulação de lixo em vários pontos de Timor-Leste, divulgadas nas redes sociais nos últimos meses, têm suscitado crescentes debates sobre o problema e ações espontâneas de limpeza de várias entidades públicas e privadas.

Escolas, organizações religiosas, equipas de funcionários públicos e grupos de cidadãos, têm levado a cabo várias ações de limpeza em zonas da capital Díli, Baucau e no enclave de Oecusse.

As ações surgem depois de um aumento no número de fotos e vídeos que dão conta da crescente poluição e acumular de lixo, especialmente ao longo das ribeiras e costa do país.