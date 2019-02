Actualidade

Os bailarinos portugueses Joana Senra e António Ferreira participam hoje na 47.ª edição do Prix de Lausanne, na Suíça, competição internacional de bailado que termina no domingo.

De acordo com o sítio 'online' do prémio, que teve início no dia 03 de fevereiro, as provas de seleção para as finais - que decorrem no sábado - realizam-se hoje, durante todo o dia.

O júri do prémio selecionou um total de 80 bailarinos - 44 raparigas e 36 rapazes - entre 363 candidatos de 40 países, para participar nesta edição de 2019.