A coreografia "EVA PORO #1", de Madalena Victorino e Joana Guerra, espetáculo comunitário que reflete sobre recantos da zona do Algarve em desaparecimento, vai ter estreia absoluta entre hoje e domingo, em Aljezur, foi hoje anunciado.

O espetáculo - que também tem cocriação de Alix Sarrouy, Miguel Nogueira, Nicolau da Costa, Patrick Murys e Remi Gallet e outros convidados - será apresentado nesses dias no Paraíso, freguesia da Bordeira, em Aljezur.

De acordo com a organização, "EVA PORO #1" é um espetáculo de arte comunitária ao ar livre "que coloca em cena artistas - homens, uma mulher e rapazes de contextos escolares muito diversos, juntamente com animais reais e oníricos - para investigar, através do som e do movimento, recantos perdidos e abandonados pela costa e na serra, o que desapareceu, ou se está a desaparecer".