Actualidade

A cantora e compositora Luísa Sobral inicia hoje, em Coimbra, no Convento S. Francisco, uma digressão ibérica por oito palcos nacionais e quatro espanhóis, de apresentação do seu novo álbum, "Rosa", editado em novembro último.

Luísa Sobral, nesta digressão, apresenta a sua nova banda, partilhando o palco com Manuel Rocha, nas guitarras, e um trio de sopros constituído por Sérgio Charrinho, no fliscorne, Ângelo Caleira, na trompa, e Gil Gonçalves, na tuba.

A digressão abre hoje em Coimbra, no Convento S. Francisco, e, prossegue no sábado, na Casa da Música, no Porto.