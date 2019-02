Actualidade

Mais de 628 mil visitantes entraram em Macau nos últimos quatro dias, no período do Ano Novo Chinês, um número que representa um aumento de 26,1% em relação ao ano passado, informaram hoje as autoridades.

Os números foram hoje atualizados pela Direção dos Serviços de Turismo de Macau, na sua página na Internet, e referem-se ao período compreendido entre 04 e 07 de fevereiro, durante o qual se registou a entrada de 628.811 visitantes.

Os postos fronteiriços das Portas do Cerco (294.626) e da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (106.859) foram aqueles que registaram maior movimento, num momento em que a cidade organiza uma série de atividades que marcam as comemorações do Ano Novo Chinês.