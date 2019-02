Actualidade

A Câmara de Lisboa discute na quinta-feira uma proposta para lançar a empreitada do projeto da praça de Espanha, envolvendo a reconfiguração viária e espaços verdes, no valor de mais de 6 milhões de euros.

O vereador do Urbanismo, Manuel Salgado (PS), apresenta uma proposta para que o executivo municipal aprove a empreitada para a "rede viária e espaços exteriores da praça de Espanha", com um preço base de 6 milhões e 637 mil euros, com um prazo de 10 meses para a execução da obra, mais um ano de manutenção de espaços verdes.

De acordo com a proposta, a "nova rede viária e do espaço público que a enquadra constitui um elemento essencial da requalificação urbana da área de intervenção, que terá como expoente máximo a execução do novo Parque Urbano da Praça de Espanha".