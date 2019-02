Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 08 fev (Lusa) - A agência Lusa lançou hoje o 'site' "Macau 20 Anos", com conteúdos abertos ao público relacionados com a China e Macau e as suas relações com Portugal e os outros países da lusofonia.

A página está disponível em https://macau20anos.lusa.pt e é lançada no dia em que se assinalam os 40 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a República Popular da China (RPC), em 08 de fevereiro de 1979. (CORRIGE O ENDEREÇO DO 'SITE')

O 'site' terá alguns conteúdos em chinês e será permanentemente atualizado, durante um ano, com as notícias de atualidade produzidas pela Lusa e outras evocativas de três efemérides que se assinalam em 2019: os 40 anos das relações diplomáticas entre Lisboa e Pequim, os 20 anos da transferência de Macau (em 20 de dezembro de 1999) e os 70 anos da fundação da RPC (em 01 de outubro de 1949).