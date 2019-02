Actualidade

O laboratório colaborativo para a economia circular, em Oliveira do Hospital, vai investir 11 milhões de euros e criar cerca de 45 posto de trabalho qualificado diretos e mais de 60 empregos indiretos.

Com sede no Campus de Tecnologia e Inovação BLC3, em Oliveira do Hospital, no interior do distrito de Coimbra, o Laboratório Colaborativo (CoLab) para a Economia Circular "apresenta um plano de investimento de 11 milhões de euros para os próximos cinco anos" e a criação de "mais de 45 postos de trabalho de emprego científico e qualificado diretos e mais de 60 indiretos", anunciou hoje a BLC3, numa nota enviada à agência Lusa.

A BLC3 - Campus de Tecnologia e Inovação é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2010, com um "novo modelo de desenvolvimento de atividades de investigação e intensificação tecnológica de excelência, incubação de ideias e empresas, e apoio ao tecido económico em regiões interiores e rurais".